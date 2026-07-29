Rotary Club de Alegrete Norte-Centro promove campanha de prevenção e testagem para hepatites virais

A ação ocorrerá na ESF Rondon, das 18h30 às 21h, oferecendo testagem gratuita para hepatite à comunidade.
A mobilização integra as atividades alusivas ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, celebrado em 28 de julho, data que busca chamar a atenção para uma doença que, na maioria dos casos, evolui de forma silenciosa e pode permanecer sem sintomas por muitos anos. O diagnóstico precoce é considerado um dos principais aliados para evitar complicações e garantir que o paciente tenha acesso ao tratamento adequado.
Com o tema “Hepatite Zero”, a campanha reforça a importância da prevenção e incentiva a população a realizar os exames. Além da testagem, a iniciativa destaca a necessidade da vacinação contra a hepatite B, disponível na rede pública de saúde e considerada uma das formas mais eficazes de prevenção da doença.
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A ação é resultado da parceria entre o Rotary Club de Alegrete Norte-Centro e a Secretaria Municipal de Saúde, unindo o trabalho voluntário da entidade ao compromisso do poder público com a promoção da saúde e da qualidade de vida da população.
As hepatites virais representam um importante desafio para a saúde pública, justamente porque muitas pessoas convivem com a infecção sem saber. Por isso, especialistas reforçam que o acesso aos testes é fundamental para ampliar o diagnóstico, interromper a cadeia de transmissão e iniciar o tratamento quando necessário.
A expectativa dos organizadores é de que a comunidade aproveite a oportunidade para realizar o exame e obter orientações sobre prevenção, contribuindo para uma população mais informada e protegida.
Serviço
Campanha Hepatite Zero
Data: 31 de julho
Horário: das 18h30 às 21h
Local: ESF Rondon
Atividade: Testagem gratuita para hepatite.
Realização: Rotary Club de Alegrete Norte-Centro, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.
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