Nossa Terra completa seu 1º aniversário com uma linha de trabalho inovadora em negócios rurais e imobiliários

Nesta edição o destaque é para a equipe da Nossa Terra Negócios Rurais & Imobiliários.

Para quem acompanha as notícias do portal, deve lembrar que há um ano foi inaugurado um empreendimento com a proposta de oferecer mais do que oportunidades e sim, a concretização de sonhos no mundo imobiliário. Uma proposta que facilita uma negociação segura, tanto na venda quanto na locação.



Nossa Terra conta com profissionais especializados em crédito imobiliário, através dos melhores bancos do país, como Caixa, Itaú, Bradesco, Banrisul, Santander, Inter, Banco do Brasil, e HS Consórcios para quem busca crédito sem Juros e com total planejamento.



Buscando sempre uma opção mais ágil e segura, através de uma assessoria do início ao fim da transação. Além de possuir créditos especiais para aquisição de imóvel rural, Nossa Terra também trás como solução financeira a opção de crédito com garantia de imóvel, capital de giro, inclusive para negativados.

Somos mais que uma imobiliária, somos o caminho para sua realização!

A proprietária Cleusa Alves é prova de força, potência e o desbravamento de caminhos antes, nunca trilhados.



Acompanhe a avaliação positiva do primeiro ano da empresa.



“Um ano desde a inauguração e temos muito à comemorar. Neste período enfrentamos uma severa estiagem, mas a resiliência, o trabalho contínuo e a fé em Deus nos trouxe até aqui, com a conquista do nosso lugar no mercado imobiliário de Alegrete e região. Destaco a importância da credibilidade e da persistência e aproveito para agradecer aos amigos, clientes e principalmente à minha equipe de trabalho, que unida busca dar um atendimento personalizado, atendimento que acolhe, que faz com que o cliente sinta-se em casa. Partimos agora para nosso segundo ano. Com certeza seremos muito mais vitoriosos e teremos múltiplas conquistas, pois o primeiro ano é muito mais difícil na vida de uma empresa, e esse graças a Deus foi muito satisfatório. A partir daqui a empresa só tem a se consolidar, continuando sempre com o trabalho sério e ético. Convidamos a todos os alegretenses que ainda não nos conhecem, que nos façam uma visita e conheçam as dependências da empresa e a nossa equipe de trabalho”.

Nossa Terra Negócios Rurais & Imobiliários, excelência e garantia de sonhos realizados!

Endereço: Praça Getúlio Vargas, 480.

Telefone/ Whatsapp: 2026 – 0807

Site: www.nossaterra.net.br

Instagram: nossaterra.negocios

Facebook: Nossa Terra Negócios Rurais e imobiliários

Aline Menezes