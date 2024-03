Nova empresa prepara edital para o concurso na Câmara de Vereadores

Share on Email

Depois da anulação da primeira empresa que ganhou a licitação, a Câmara de Vereadores anuncia que a outra empresa já está montando edital para este certame. A segunda empresa da lista, responsável pela condução do concurso na Câmara de Vereadores de Alegrete é a Legalle Concursos, reconhecida nacionalmente por sua expertise em certames.

O edital será elaborado pela banca contratada, com o auxílio de uma comissão formada por servidores efetivos, responsáveis por auxiliar e supervisior para todas as etapas do certame A Portaria de nomeação da referida comissão será publicada essa semana.

As vagas previstas vagas são para : Tesoureiro (Cadastro Reserva), Técnico Legislativo em Tecnologia da informação (Cadastro Reserva) e Agente Legislativo (2 vagas efetivas). A data das provas ainda não foi definida, mas todas as informações serão compartilhadas em breve.

A Câmara Municipal de Alegrete, em parceria com a Legalle Concursos, está comprometida em proporcionar um concurso público eficiente, abrindo portas para novas oportunidades de emprego na cidade. Acompanhe nossas redes sociais para se manter informado sobre o processo seletivo.

Com informações da Assesoria de Comunicação da Câmara de Vereadores