Nova onda de furtos e arrombamentos em Alegrete

O número de furtos está cada vez mais evidente no Município. Nos últimos meses há uma crescente neste crime que tem tirado o sono de muitos alegretenses. O trabalho realizado pela Brigada Militar e Polícia Civil tem sido constante na repreensão, entretanto, em alguns casos, os acusados são presos e falta a materialidade ou a vítima, nestes casos, são ouvidos e liberados. como foi o caso de um indivíduo conhecido como Cola. Com uma ficha extensa por furto e arrombamento. Ele foi abordado por uma guarnição da Brigada Militar, na madrugada do último sábado. Com um produto sem procedência, ele confessou que iria trocar por droga, porém, sem a vítima, foi conduzido à DP, ouvido e liberado.

Na última semana, também, foi considerável o furto de bicicletas no Município. Houve registro de cinco bicicletas, duas recuperadas pela Brigada Militar.

Um dos últimos furtos foi na Avenida Eurípides Brasil Milano. Segundo relato do proprietário, ele reside nos fundos e tudo indica que o portão tenha ficado aberto. Ainda conforme o homem, foram menos de cinco minutos mas suficientes para que o indivíduo tivesse audácia em entrar na casa e retirar a bicicleta.

Se alguém tiver qualquer informação sobre a bicicleta deve entrar em contato com a Brigada Militar através do 190 ou Polícia Civil (3422-4525).

Outro caso foi furto arrombamento em um estabelecimento comercial:

Ladrões entraram em um estacionamento comercial na rua Barão do Cerro Largo e furtaram um notebook.

Na madrugada do último sábado(3), a porta de vidro de uma barbearia foi quebrada. O ladrão entrou no estabelecimento e furtou um notebook. Esse foi mais um registro de furto/arrombamento dos últimos meses. O notebook preto e cinzada é da marca Acer.

No mês passado, uma loja do ramo agropecuário também teve a porta de vidro quebrada na madrugada.

Também houve o registro de um furto arrombamento em um veículo estacionado em via pública:

Por volta das 3h40min de segunda-feira(5), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Promorar. O proprietário de um Fiesta percebeu um barulho e, ao verificar se deparou com dois indivíduos no interior do carro. Os acusados levaram um som automotivo e o manual do carro. Diante das características, os policiais militares localizaram os suspeitos em via pública. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia, mas o material furtado não foi localizado. Desta forma, foi feito registro simples e os mesmos liberados.