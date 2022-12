Novo currículo do Ensino Médio será por área de conhecimento e formação técnica

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O novo currículo do Ensino Médio é organizado por áreas de conhecimento e não por matérias e será composto por quatro áreas de conhecimento mais uma de formação Técnica e Profissional.

Na nova estrutura, até 1.800 horas da carga horária contemplam habilidades e competências relacionadas as quatro áreas do conhecimento. São elas: Matemáticas e suas Tecnologias; Linguagens e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; E, no mínimo, 1.200 horas são flexíveis e ficarão reservados para a Formação Técnica e Profissional.

As principais mudanças do Novo Ensino Médio são o aumento da carga horária dos estudantes, a adoção de uma base comum curricular e a escolha dos itinerários formativos por parte do aluno.