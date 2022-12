Jovem desaparece no mar em Capão da Canoa, dizem bombeiros; equipes realizam buscas

Um jovem de 20 anos desapareceu no mar em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, no início da tarde deste domingo (11). Conforme o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada no balneário Jardim Beira Mar, próximo à guarita 65 dos guarda-vidas. Equipes fazem buscas pelo banhista.

De acordo com o relato de testemunhas, três pessoas entraram no mar quando foram surpreendidas por uma rede de pesca dentro da zona de arrebentação. Dois conseguiram sair, mas um deles submergiu.

Os bombeiros de Capão da Canoa estiveram no local, juntamente com guarda-vidas que estavam de serviço na guarita 74, e retiraram a rede de pesca do mar. Uma aeronave e uma moto aquática são utilizadas.

