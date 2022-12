Fios dos postes chegam às calçadas e provocam problemas

Share on Email

Cabo que se soltou de poste de energia está causando transtornos à proprietária de garagens, na rua Mariz e Barros, Centro, em Alegrete.

Isso em razão de que um cabo AS auto sustentável que deve ser de alguma operadora de internet cedeu e ficou em frente aos portões de acesso às vagas.

Esse fato ocorreu na última quinta-feira(8), e desde então a responsável pelo local, busca com as empresas uma solução, todavia, só ouve que o cabo não faz parte de nenhuma delas.

“É um jogo de empurra, cada pessoa que eu faço contato para que o problema seja resolvido, me encaminha para outro e assim eu estou há quatro dias. Por mais que um dos fios ficou suspenso numa placa, o outro tem um metal com ele, mesmo que não tenha risco, pelo que falam, as pessoas que usam a garagem não vão estar levantando fios. Até pelo fato que muitos entram sozinhos, é apenas o condutor.

É uma falta de respeito com todos, até mesmo os pedestres que utilizam a calçada”- pondera.

Na tarde de domingo, a jovem procurou a Delegacia de Polícia e fez um registro, buscando localizar a empresa, pois está com o acesso prejudicado, o que poderá ter outros desdobramentos.

Essa questão de fios baixos é algo que está em discussão há meses, a cidade tem um visual feio em razão do emaranhado de fios, que são de responsabilidade de algumas empresas, pois não são todas que deixam a fiação de forma irregular, porém, há aquelas que não estão retirando os excessos ou deixando na altura indicada, os cabos devem estar no mínimo com 4,80m de altura.

É só sair pelo centro ou qualquer região da cidade para ver uma quantidade expressiva de fios irregulares.

Neste ano, foi sancionada a Lei 6.517/2022 para que ocorra o realinhamento de cabos e fios da rede aérea dos postes do município, bem como a retirada da fiação, cabeamento e equipamentos excedentes e em desuso, porém, o cenário ainda é muito feio e desordenado.