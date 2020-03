Novo Decreto altera de forma radical transporte coletivo em Alegrete

Um novo decreto foi assinado pelo prefeito Márcio Amaral nesta quarta-feira, 25, com algumas alterações nas linhas do transporte coletivo. Com o decreto, os ônibus passarão a circular de segunda a sexta-feira com horários reduzidos e aos sábados até as 13h30min. O circular noturno C1, executado pela empresa Nogueira, vai operar apenas a primeira volta. Nos domingos não haverá transporte coletivo. A medida se faz necessária diante da redução do número de passageiros que estão utilizando os coletivos como meio de locomoção, uma forma de prevenção ao Covid-19.

A empresa Nogueira Transportes atenderá a linha Boa Vista x Capão do Angico junto com a linha Favila x Terminal e a linha José de Abreu x Vila Nova com a linha Vila Piola x Vila Nova. A empresa Vaucher atenderá a linha Medianeira com a linha João XXIII x Nova Brasília, deslocando-se até a UPA e bairro Caverá. Grade de horários: Empresa Nogueira

Horários de segunda a sexta-feira Vera Cruz/Santos Dumont Das 6h30min às 9h30min

Das 11h30min às 14h30min

Das 17h30min às 19h30min Vera Cruz/Dr. Romário Das 6h30min às 9h30min

Das 11h15min às 14h30min

Das 17h15min às 19h30min Vila Piola/Vila Nova e José de Abreu/Vila Nova Das 7h às 9h30min

Das 11h às 14h30min

Das 17h às 19h30min Favila Terminal e Boa Vista Capão do Angico Das 6h30min às 9h30min

Das 11h30min às 14h30min

Das 17h30min às 19h30min Empresa Vaucher Prado/Polivalente/Ibirapuitã Das 6h15min às 8h15min

Das 11h15min às 14h15min

Das 17h15min às 19h15min Terminal/Nova Brasíla Das 6h15min às 7h45min

Das 11h45min às 14h45min

Das 17h45min às 19h45min João XXXIII/Nova Brasília Das 7h às 8h30min

Das 11h30min às 14h30min

Das 17h30min às 20h Obs: O João XXIII vai até a UPA nos seguintes horários: 13h10min e 19h10min, no Balneário Caverá às 18h e faz a linha Medianeira em todas as voltas.