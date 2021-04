Novo Presidente da UABA toma posse e lembra das famílias necessitadas face à pandemia

Compartilhe















Ocorreu na tarde de ontem(3), a posse da nova diretoria da União das Associações de Bairros de Alegrete (UABA). A cerimônia que cumpriu com todos os protocolos da OMS, devido à pandemia, teve um público bem reduzido e foi transmitida através da página, no Facebook, da própria entidade.

Com a presença de representantes do legislativo, alguns presidentes de bairros e da imprensa, a posse ocorreu de forma mais sucinta com a fala de alguns vereadores e também integrantes da diretoria. Ainda teve a participação de forma online de alguns presidentes de bairros. O atual Presidente Marcolino Airton Alende, em seu discurso falou das dificuldades do momento onde muitas famílias estão passando por necessidades, principalmente em relação a alimentação, cestas básicas, o desemprego e a vulnerabilidade. Ele acrescentou que, devido à pandemia muitas ações estão mais engessadas e isso dificulta um pouco as arrecadações de alimentos, entretanto, a equipe já está em busca de um trabalho voltado ao todo com a colaboração da comunidade, das entidades e da imprensa para que as famílias possam ser auxiliadas. “Embora a vacina já seja uma realidade, ainda vai demorar um pouco para que todos sejam vacinados e, mesmo assim, acredito que o vírus ainda será uma realidade o que vai implicar em um prazo maior para que tudo possa realmente se ajustar diante do cenário atual.”- comentou.

Durante a cerimônia também foi destacado o trabalho do ex-presidente Leandro Japur que não compareceu em razão de problemas de saúde. Está hospitalizado em razão da Covid-19.

Alende foi eleito para o triênio 2021/2024, à frente da UABA. “Unir força e não dividir o movimento. A gente quer somar e fazer um movimento cada vez mais forte. Temos vários projetos”, adiantou o presidente.

Presidente da Executiva: Marcolino Airton Allende

Vice-Presidente Tânia Branco (Bairro Osvaldo Aranha)

1ª Secretária: Marcele Almeida (Bairro Centenário)

2º Secretário: Joceli Olviedo (Bairro Piola)

1º Tesoureiro: Dolisete Ferreira (Bairro Centenário)

2º Tesoureiro: Clóvis Bernardes (Bairro Promorar)

Conselho Fiscal Titular: Vandir, Mota (Bairro Osvaldo Aranha), Maria Antônia (Bairro Favila), Cláudio Dutra (Bairro Centenário), Júlio Paz (Bairro Vera Cruz), Elaine Gomes (Bairro José de Abreu).

Conselho Fiscal Suplente: Claudiomiro Rocha “Caca” (Bairro Assunção), Tiago Maicá (Bairro Nilo Soares Gonçalves), Pilates Azevedo (Bairro Maria do Carmo), João Serpa (Bairro Medianeira), Luiz Euclides (Bairro Nilo Soares Gonçalves) e Denise Figueiró (Bairro Olhos dÁgua).

Conselho de Ética: Marli Aguilar (Bairro Jardim Planalto), Ângela Rodrigues (Bairro Getúlio Vargas), Leandro Japur (Bairro Vila Nova), Antônio Aparício (Bairro Novo Lar), Gildo de Freitas (Bairro Liberdade), Klebs de Moraes (Bairro Medianeira), César Edenir (Bairro Getúlio Vargas).

Foto: UABA