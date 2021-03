Mulher é assaltada, à tarde, nas proximidades da Santa Casa

Compartilhe















Uma mulher, 58 anos, foi assaltada no bairro Vila Nova, próximo ao Hemocentro de Alegrete.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima estava em via pública, quando foi abordada por um indivíduo de moletom, com as mãos no bolso, dando a entender que poderia estar armado.

Ele se aproximou e exigiu que a mulher entregasse o celular e a bolsa. A vítima disse que entregaria o aparelho celular, porém, a bolsa, não.

Assim que pegou o telefone, o acusado que aparentava cerca de 18 anos, saiu correndo. O que destaca a ousadia do criminoso é que a ação dele foi por volta das 17h10 min, da última sexta-feira(26).

A vítima registrou ocorrência na Delegacia de Polícia e apontou às características do acusado.