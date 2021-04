Jovem que morava em São Borja é encontrado morto em Porto Alegre

A Polícia compareceu no local onde estava o corpo do homem dentro do saco em posição fetal, supostamente morto por estrangulamento, pois estava com uma faixa de roupão envolta no pescoço. O corpo foi encaminhado ao DML que identificou como sendo de Adryãn Juliano Souza Campos, de 19 anos, natural de Bagé

Conforme informações apuradas pela equipe SB News o jovem morou em São Borja onde possui diversas passagens pela Polícia. Ainda há informação que ele estava envolvido com facções criminosas e possuía uma dívida, porém não se tem informações se esse foi o motivo do crime.

O caso está sendo apurado pela 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção a Pessoa de Porto Alegre.

Foto: Divulgação PC RS