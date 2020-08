O 12º Canto Farroupilha, em setembro, será uma Edição Virtual

Mais um festival de música virtual chega para amenizar o marasmo causado pela pandemia.

O 12º Canto Farroupilha de Alegrete realiza também o 6º Cantinho Farroupilha, certame para a gurizada cantora.

As apresentações das músicas classificadas e dos intérpretes concorrentes acontecerão nos dias 19 e 20 de setembro de 2020, através da página do Facebook e do YouTube do Canto Farroupilha.

A programação prevê para o dia 19 de setembro, as apresentações da gurizada do 6º Cantinho Farroupilha. No domingo, 20 de Setembro de 2020, será a vez das canções inéditas do 12º Canto Farroupilha.

Fases:

Fase local: Exclusiva para autores de letra e de melodia, assim como o intérprete, deverão ser obrigatoriamente naturais do município de Alegrete-RS, ou que tenham residência fixa, no mínimo há 3 (três) anos nesta cidade. Estas condições deverão ser comprovadas através de documentação (cópia de RG e comprovante de residência).

Fase Estadual: Poderão participar autores, músicos e intérpretes do Estado do Rio Grande do Sul, demais estados do Brasil, Argentina e Uruguai, desde que as composições estejam enquadradas no regulamento do festival.

Inscrições até 04 de setembro de 2020:

Para ser inscrita, a composição deverá ser enviada em MP3 ou outro arquivo capaz de reproduzir a obra, com cópia da letra em arquivo PDF ou Word (sem a identificação dos autores), juntamente com a ficha de inscrição que se encontra no site www.alegrete.rs.gov.br, devidamente preenchida e assinada pelo(s) letrista(s) e pelo(s) compositor(es), até a data limite de 04 de setembro de 2020 para o email [email protected]

As composições inscritas deverão ser inéditas, ou seja, que não tenham sido gravadas em discos ou similares, de forma experimental ou profissional em circuito comercial. Cada compositor ou grupo poderá inscrever até 05 composições, de forma gratuita, sendo que destas, será classificada no máximo UMA MÚSICA POR AUTOR, tanto na FASE LOCAL como na FASE ESTADUAL.

Triagem do 12º Canto Farroupilha:

A triagem será realizada de forma virtual, nos dias 05 e 06 de setembro.

O resultado e divulgação das canções classificadas será informado na segunda-feira, 07 de Setembro, na página do Canto Farroupilha no Facebook.

A comissão de triagem selecionará 14 (quatorze) composições, 4 (quatro) para a fase local e 10 (dez) para a fase geral.

Pós triagem do 12° Canto Farroupilha:

Após a triagem, os responsáveis pelas 14 (quatorze) músicas selecionadas, terão até às 14 horas do dia 14 de setembro de 2020, impreterivelmente, para enviar o vídeo da composição.

Este vídeo deverá apresentar as condições de qualidade adequadas para sua exibição na transmissão online do 12º Canto Farroupilha.

As comissões organizadora avaliadora do 12º Canto Farroupilha farão uma avaliação do vídeo encaminhado, podendo, assim, solicitar novo material aos compositores, se julgar necessário. Podendo gerar como consequência a substituição da composição participante por composição suplente.

Os músicos e intérpretes, masculinos e femininos, obrigatoriamente deverão apresentar-se devidamente pilchados no vídeo, com a indumentária típica do Rio Grande do Sul, bem como dos demais países que compõem a macrorregião do Pampa (Argentina/Uruguai) – o gaúcho sem descaracterização, admitindo-se traje de época, desde que fundamentados em pesquisas legais.

O vídeo:

O material deve estar em boa qualidade de áudio e vídeo. A filmagem na posição horizontal, realizada em local apropriado, com boa iluminação e captação de áudio adequada.

Mínimo 3 (três) e máximo 7 (sete) integrantes do grupo. E que preferivelmente seja usado o recurso de montagem, devido à pandemia do Covid-19.

Ajuda de custo – Direitos Autorais e Artísticos:

Fase Local e Estadual: R$ 1.000,00 (hum mil reais) por música.

O pagamento será efetuado, através de deposito ou transferência na segunda-feira 21 de Setembro de 2020. O pagamento será efetuado somente mediante apresentação de nota fiscal pelo representante da obra.

Avaliação

As composições selecionadas para o 12º Canto Farroupilha de Alegrete serão avaliadas em letra, melodia, arranjo e apresentação do vídeo. Apontando, assim, as premiadas do evento. Exceto, a “Música Mais Popular” que será escolhida pelo público, através de comentário COM O NOME DA MÚSICA nas transmissões ao vivo pelo Facebook e Youtube. Valendo um voto por perfil (pessoa).

Comissão Avaliadora:

Edilberto Bérgamo (Instrumentista, cantor e compositor)

Leonardo Borges (Poeta e Compositor)

Pirisca Grecco (Cantor, Compositor e Instrumentista).

Premiação – 12° Canto Farroupilha

Primeiro Lugar: Troféu Antônio José de Vargas e R$$ 1.000,00 (hum mil reais).

Segundo Lugar: Troféu Cilço de Araújo Campos e R$ 700,00 (Setecentos reais).

Terceiro Lugar: Troféu Honório Lemes e R$ 500,00 (quinhentos reais).

Música Mais popular: Troféu Nico Fagundes e R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais).

Melhor Poesia: Troféu João da Cunha Vargas e R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais).

Melhor Melodia: Troféu Darcy Fagundes e R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais).

Melhor Arranjo: Troféu Lahir Aurélio Rodrigues e R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)

Melhor Instrumentista: Troféu- Pio Fontoura e R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais).

Melhor Intérprete: Troféu -Gildo de Freitas e R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)