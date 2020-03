O coronavírus ainda está na curva ascendente e a população já aplaude os profissionais da saúde

Os profissionais da saúde são os poucos que não podem parar e, mesmo tomando todos os cuidados necessários,sempre terão pessoas para cuidar.

Uma campanha corre pelo país, com cartazes em vários locais diz que eles estão nos hospitais por nós e pelos nossos e, por isso, devemos ficar em casa, por eles e pelos de suas famílias.

Aqui em Alegrete, são dezenas de profissionais da saúde da rede pública, que atuam nas ESFs, em clínicas, na Santa Casa de Caridade e no hospital Militar.A Doutora Marilene Csmosgnollo, do controle de Infecção da Santa Casa prevê uma longa jornada nas próximas semanas. As pessoas precisam colaborar nessa experiência única que se avizinha, especialmente a todos os profissionais da área da saúde.

Serão dias de reclusão, porque a incidência do vírus no Brasil começa a aumentar e quanto menos as pessoas circularem maior a segurança de todos, observamos os médicos.

A restrição a visitas e circulação na Santa Casa aumentou para que os que precisam realmente estarem lá se preservem e evitem qualquer tipo de infecção. O sistema imunológico de todos deve estar ainda mais fortalecido e por isso é preciso que todos se alimentem bem, tomem muita água, não compartilhem objetos pessoais, chimarrão, lavem as mãos várias vezes com água e sabão ou passem álcool gel 70, inclusive na parte interna dos cotovelos.

Vera Soares Pedroso