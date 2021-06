O Desafio de alfabetizar na pandemia em Alegrete

Compartilhe















Alfabetizar é um ato que inclui todo o conhecer pedagógico e, muito além disso, afeto e acolhimento dos pequenos que estão começando a construir seu saber.

Na pandemia, esta pratica de ensinar mudou radicalmente, porque as aulas passaram a ser online, um distanciamento conferido pela tela do celular ou de um computador em que as crianças passaram a acompanhar as aulas.

A alfabetização exige muito do professor porque são alunos que começam os primeiros degraus da sua aprendizagem.

Jorge Paniágua conta um pouquinho o que mudou no seu trabalho na pandemia. Ele trabalha com alfabetização há mais de 12 anos e disse que nunca imaginou que teria que trabalhar sem contato direto com seus pequenos.

– Fomos ainda mais exigidos para a fazer com que as crianças conseguissem começar a escrever suas primeiras palavras.

Apaixonado pela profissão, ele usou de mais criatividade para poder ensinar, porque entende que não é fácil para uma criança sem a pratica da técnica online entender o que estava sendo proposto sem o nosso contato ao lado de cada um, como sempre acontecia, ponderou o Professor Jorge .

-Claro que estes alunos tiveram a assessoria dos pais que os auxiliaram, explicou o alfabetizador que trabalha na EMEB Marcelo de Freitas Faraco.

Vera Soares Pedroso