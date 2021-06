Escolas abertas e poucos alunos em aula

Compartilhe















As escolas da Rede Municipal estão abertas, porém com baixo índice de presença de alunos. Isso de acordo com a Secretária de Educação, Angela Viero se deve ao aumento de pessoas contaminadas nas últimas semanas, o que fez com que algumas famílias que haviam confirmado a presença, recuassem.

EMEB Marcelo de Freitas Faraco

-Eu acredito que com os professores vacinados e aumento da população sendo imunizada as pessoas começe4m a ter mais segurança em mandar seus filhos para a escola, pondera.

Em relação as aulas nos Polos, elas ainda não começaram porque a licitação do transporte escolar está em andamento, esclareceu a Secretária. Ela lembrou que no interior tem casos de Covid e disse que não são nas escolas que foram infectados até porque todas seguem os protocolos de saúde.

Já sobre a merenda escolar, a Secretaria informa que estão sendo servidos lanches para os alunos que estão indo às aulas presenciais, visto que permanecem somente três horas na escola. Até o final do mês serão entregues os kits de alimentação às famílias.