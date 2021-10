O golpista generoso, de cabelos grisalhos, esta à solta em busca de vítimas

A dona de casa descreve que um homem grisalho chegou em sua residência e fez um relato que poderá ter ludibriado outras pessoas. Ele narra uma história de que um familiar, supostamente militar, teria sido transferido e, pela urgência da saída do militar da cidade, ele teria deixado vários móveis para doações. Na descrição do indivíduo, o militar o deixou incumbido de fazer a doações de tais móveis. A narrativa do homem passa por detalhes de que os móveis estariam em ótimo estado. Contudo, assim que que saiu para fazer a doação dos objetos, o caminhão baú que ele estava com os móveis teria tido uma pane. Por esse motivo, esse homem grisalho pede a doação de 150 a 200 reais que seria para o conserto do caminhão. Em troca, ele faz a doação de todos os “móveis ” à pessoa que o auxiliar com o valor.

A narrativa do homem é muito boa, acrescenta a dona de casa. Embora ele não tenha nenhum dos móveis ou caminhão, a tentativa de convencer às pessoas a contribuírem com valores é muito persuasiva. ” Eu já tinha visto publicações que comentavam sobre esse tipo de tentativa de golpe. Achei importante alertar a todos “- descreveu a moradora do bairro Progresso.