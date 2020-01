Projeto inovador e com imenso potencial na área da saúde vai virar empresa com apoio do PampaTec

Na manhã do dia último dia 15, os membros da equipe “P-Glove Luva Inteligente para Detecção de Gestos” apresentaram seu Plano de Negócio ao programa de incubação do PampaTec. Perante a Comissão de Seleção, formada por Luciano Kelbouscas, Diretor da Unopar Alegrete, Raul Ledur, Sócio e Diretor Comercial da Esco-GD Energia, Andreia Fogassa, servidora da Unipampa e Émerson Rizzatti, coordenador da Incubadora do PampaTec, apresentaram seu plano para criação da empresa que irá produzir e comercializar a luva P-Glove como uma ferramenta de auxílio a profissionais da área da saúde para a detecção de anomalias, disfunções, fadigas ou problemas cognitivos direta ou indiretamente relacionados à mão ou ao braço, através de um aplicativo que interpreta os dados fornecidos pela luva e fepasa informações para ajudar no diagnóstico e no tratamento.

A empresa terá entre os sócios, 3 alunos da Unipampa Felipe Antunes Quirino, Marcelo Romanssini, Vinícius Rodrigo Vieira, que pretendem levar ao mercado a primeira versão comercial da luva, no mês de agosto de 2020 e atingir em 2021 a meta de 5 empregos gerados e R$ 140.000,00 de faturamento bruto. O Investimento inicial será composto por R$ 60.800,00 captados através do edital Centelha, mais R$3.000,00 dos sócios.

Em sua avaliação, o empresário Luciano Kelbouscas deu nota máxima no critério de Potencial de inovação tecnológica do projeto, definindo-o como uma inovação Radical, pois pretende desenvolver uma tecnologia “vestível” e introduzí-la na área da saúde. No entanto, alertou para a dificuldade da entrada de novos produtos nessa área e sugeriu a estratégia de validação da tecnologia em centros de referência como o Hospital Sarah Kubicheck.

Por sua vez, o empresário Raul Ledur, Engenheiro Eletricista formado pela Unipampa e fundador da primeira empresa incubada no PampaTec, além de concordar com a avaliação de Kelbouscas, passou a sua experiência na gestão da área comercial como sugestão para os fundadores da nova empresa, alertando para a necessidade de um profundo conhecimento sobre o produto por parte da equipe que será responsável pela comercialização da solução oferecida com a luva.

Émerson e Andreia, como servidores da Unipampa e membros da equipe do PampaTec reforçaram aos fundadores da nova empresa o compromisso em proporcionar suporte e orientação quanto a gestão do negócio, além da estrutura disponível.

A partir de agora, o grupo tem 60 dias para a constituição jurídica da empresa e a formalização do contrato junto ao programa de incubação do PampaTec.