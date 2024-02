O Senac Alegrete está com matrículas abertas  para os cursos de idiomas

O inglês, por exemplo, é considerado um idioma universal. De acordo com uma recente pesquisa do portal Catho, um dos maiores sites de busca de empregos do país, apenas 3% dos brasileiros são fluentes na língua. Diante desse cenário, o Senac Alegrete está com inscrições abertas para uma variedade de cursos de Inglês adequados para todas as faixas etárias e com início das aulas em março. Há possibilidade de ingresso em turmas remanescentes mediante teste de nivelamento.



Confira alguns dos cursos:



Schoolmates 2, 3, 4 e 6 e Buddies 1, 2, 3, 4, 5 e 6 – o primeiro é direcionado a crianças da educação infantil e do 1° ano do Ensino Fundamental e o segundo é direcionado a crianças do Ensino Fundamental I. Elas estudarão a língua inglesa de forma lúdica e contextualizada. Além disso, desenvolverão as competências necessárias para exercer a sua cidadania global, tais como a colaboração, a comunicação, a criatividade e o pensamento crítico. Carga horária: 54 horas.



Conversations Practice with Ted Talks 1 e 2 – os participantes poderão entender e discutir ideias impactantes provenientes de TED Talks. As atividades em sala de aula incluem debates e projetos que incentivam os estudantes a se expressarem consciente e criticamente na língua inglesa. Carga horária: 54 horas.



Folks 1 e 2 – direcionado a crianças do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. Sua metodologia de aprendizagem baseada em projetos e os recursos tecnológicos utilizados em sala de aula permitem que, além do inglês, os estudantes aprendam sobre artes, ciências e outros diversos assuntos. Carga horária: 54 horas.



Inglês para Adolescentes Básico 1 e 2, Pré-intermediário 1 e 2, Intermediário 1 e 2 e Avançado 1 e 2 – os adolescentes aprendem a Língua Inglesa em contextos contagiantes, voltados para seu interesse, como esportes, viagens, atividades de lazer, etc. Carga horária: 54 horas.



Senac Communicarion 1, 2, 3 e 4 – curso para jovens e adultos, no qual o aluno aprende a se comunicar em inglês em diversas situações do seu cotidiano. O uso da tecnologia é feito dentro e fora da sala de aula e a metodologia empregada prioriza a conversação desde a primeira aula. Carga horária: 72 horas.

Senac Fluency 1, 2, 3 e 4 – curso para jovens e adultos que já possuem conhecimento da língua inglesa. Nele, os alunos desenvolvem a fluência na língua inglesa e saem capazes de utilizá-la nos mais diversos contextos. Carga horária: 72 horas.



Os cursos de idiomas do Senac Alegrete buscam desenvolver nos estudantes as quatro habilidades linguísticas no idioma: ler, escrever, ouvir e falar. Em cada aula, os estudantes são motivados a falar com o objetivo de potencializar sua confiança e performance em futuras situações de comunicação. Entre os diferenciais dos cursos do Senac estão os materiais didáticos de qualidade, oferecidos por meio de parceria com as melhores editoras do mundo, tais como a National Geographic Learning e a Cambridge University Press. Ainda, são utilizados aplicativos que ajudam a acelerar a fluência, realizados passeios culturais, imersão e intercâmbio, além de acompanhamento pedagógico do início ao fim dos cursos.

Para mais informações e para se inscrever, os interessados podem acessar o site do Senac Alegrete, entrar em contato pelo telefone (55) 3422-1069, WhatsApp (55) 99963-8385 ou comparecer presencialmente na escola, que fica localizada na rua General Vitorino, 399 – Centro.