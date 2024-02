“Gago” e comparsa são presos na Zona Leste

Share on Email

Dois indivíduos foram presos na zona leste de Alegrete, após uma operação conduzida pela Polícia Civil, que contou com o apoio da Brigada Militar. Um dos presos, conhecido como “Gago”, foi avistado próximo à Escola Honório Lemes em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, ele empreendeu fuga pelas ruas da região, colocando em risco a segurança de condutores e pedestres. Durante a perseguição, abandonou um veículo Fiat Palio e continuou fugindo a pé, pulando muros de residências. Gago foi encontrado escondido embaixo de uma cama em uma casa do bairro Promorar. Durante a fuga, lançou um objeto, possivelmente droga, para fora do veículo, que não foi localizado.

O segundo indivíduo, comparsa de Gago, também foi preso. Ambos não possuíam habilitação para conduzir veículos. O carro utilizado na fuga foi recolhido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Na delegacia, constatou-se que havia um mandado de prisão em aberto contra Gago, expedido pela comarca de Alegrete. Ele é filho de Otávio Godoi Pereira, de 45 anos, que foi vítima de homicídio, sendo o primeiro registrado na cidade neste ano. Gago foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete, enquanto o segundo indivíduo foi ouvido e posteriormente liberado.