Com pesar, é comunicado o falecimento de Diogo Leal Chervenski, aos 29 anos. As últimas homenagens serão prestadas na capela da Santa Clara, localizada na Avenida Liberdade, 265, em frente ao Hotel Alegrete. O sepultamento ocorrerá no sábado, 02/09, às 10h, no Cemitério Público Municipal. As condolências são expressas aos familiares neste momento de dor.