Vídeo: casa é destruída em incêndio no bairro Boa Vista; um homem foi agredido

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com informações de alguns moradores e dos bombeiros, a casa de madeira que foi totalmente destruída, estava sendo ocupada por pessoas que se estabeleceram no local após a morte do proprietário.

O futuro da tradição está garantido; veja a estampa do gauchinho

O incêndio teve início por volta das 22h, quando uma casa de madeira, que seria uma espécie de “volante”, pegou fogo. Essa estrutura continha roupas, objetos pessoais, uma cama e um sofá, todos consumidos pelas chamas.

Sindicato Rural e Prefeitura lançam a 81ª Expofeira e o 2º Festival da Linguiça na Expointer

No momento em que as chamas começaram, um dos homens que estava em outra casa no mesmo pátio foi agredido por um grupo de indivíduos. A vítima alegou ter consumido bebidas alcoólicas e afirmou que estava dormindo quando foi abruptamente acordada pelos suspeitos. Os agressores o espancaram, causando ferimentos na cabeça. Diante das lesões, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, e a vítima encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Na casa de madeira, não havia ninguém no momento do incêndio. A rápida ação dos bombeiros de Alegrete foi crucial para evitar que as chamas se alastrassem e atingissem outras residências na região, minimizando ainda mais o dano.

Fotos: Flaviane Favero – Alegrete Tudo