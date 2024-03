Obra de manutenção de esgoto deixa ponte em via única e causa congestionamento

Share on Email

Para que o tráfego flua de forma a não causar acidente, agentes de trânsito, junto com servidores da Corsan, estão orientando os condutores em ambos os lados da ponte. Esse trabalho causou, no horário de pico, um transtorno e muita reclamação de motoristas que precisam se deslocar para ambos os sentidos, bairro/Centro e vice-versa, pois muitos estavam a caminho do trabalho e de outras atividades. Dessa forma, formou-se um congestionamento expressivo.

Outro detalhe que foi questionado foi a falta de respeito com todos diante da negligência em não ter um aviso prévio, pois isso poderia ter evitado alguns problemas que surgiram diante do atraso de algumas pessoas em compromissos já agendados.

A obra se refere à manutenção na rede de esgoto logo após a ponte. Como é um trabalho complexo, segundo a própria Companhia, a previsão é de que o trânsito seja liberado no local em duas vias apenas às 22h deste dia 1º de março. A rota alternativa será pela BR 290-Avenida Caverá.

