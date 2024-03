Pitel vence a dinâmica, tem direito a dois votos, e Matteus está na mira da participante

Share on Email

Após receberem o saldo final, os participantes decidem se dão ou não um lance para arrematar o card do poder Coringa.

O maior lance desta semana foi de Pitel, que apostou 3.520 estalecas e levou o Poder Coringa. Chamado de “Poder Gêmeo”, o card dá a oportunidade aos participantes de votar duas vezes na formação do paredão do próximo domingo, dia 3.

Pitel é uma ameaça para Matteus no jogo. Lembrando que os brothers tiveram desavenças duas vezes nesta edição e um possível voto no gaúcho não está descartado. Lembrando que neste final de semana acontecem novas dinâmicas, envolvendo o Big Fone e a prova do Anjo.

