Obras da Presidente Dutra devem ser finalizadas em breve em Alegrete

Segundo o setor de comunicação da Corsan, a obra deve ser finalizada nas próximas semanas com a repavimentação do local.

O principal trabalho realizado pela empresa é a substituição na rede de drenagem da via e também no segmento de bombeamento da Presidente Dutra. A troca faz parte da obra de ampliação da rede para melhorar a vazão de água e as novas tubulações serão depois interligadas ao reservatório localizado junto ao Instituto Educacional Osvaldo Aranha.

A reportagem do PAT, entrou em contato com o setor de comunicação da Corsan e obteve o seguinte retorno.” Nos últimos 2 meses, por conta dos acontecimentos no centro do estado, não conseguimos ter acesso a eles (empresa prestadora do serviço), entretanto, estamos aguardando um posicionamento dos mesmos, devido ao acúmulo de demandas da empresa terceirizada, por conta desse período parados, eles ainda não nos precisaram uma data concreta”.

“Já estamos com a ordem de serviço preparada, e somente estamos aguardando a vinda da terceirizada para finalizar essa rua”, completou. Essa avenida é uma das principais rotas de interligação à Unidade de Pronto Atendimento e Zona Leste, então sua conclusão, irá facilitar o fluxo de veículos na rua Presidente Dutra.

Fotos: reprodução