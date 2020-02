Obras de recuperação da RS 566 começam em oito dias, em Alegrete

Anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite em audiência com o deputado Frederico Antunes, secretrário dos Transportes, diretor-geral do DAER e o prefeito Márcio Amaral.

Em reunião realizada nesta segunda-feira (10), no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite anunciou ao deputado estadual Frederico Antunes e ao prefeito do Alegrete Márcio Amaral o início das obras de recuperação da RS-566, em Alegrete. Segundo Leite, as máquinas estarão trabalhando na rodovia a partir do dia 18 de fevereiro. Participaram do encontro, o secretário dos Transportes, em exercício, Luiz Gustavo de Souza; o diretor-geral do DAER, Luciano Faustino acompanhado do seu chefe de gabinete Pablo Teixeira e o secretário municipal de Agricultura, Daniel Gindri.

De acordo com o direror-geral do DAER, os trabalhos na rodovia deverão estar concluídas em 120 dias. A RS-566 é uma das principais rotas para o escoamento da safra de verão. Para essa obra, o governo do Estado liberou R$ 3 milhões. Ao todo, 4,5 Km serão asfaltados neste.

Avenida Tiaraju

O governador Eduardo Leite também anunciou que no início do mês de março irá ao Alegrete para inaugurar as obras de asfaltamento da Av. Tiaraju desde o Centro Social Urbano, passando a sanga do Brandão ligando ao Trevo até a RS 377.

Ao todo, essa obra tem uma extensão de 2,5 KM onde foram investidos cerca de R$ 6 milhões de reais. Esse asfaltamento irá beneficiar a comunidade da Zona Leste, mais precisamente nove bairros do Alegrete.

Antes do encontro no Piratini, a comitiva esteve reunida na sala da Liderança do governo, na Assembleia Legislativa.