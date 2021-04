Olhos atentos e empatia de populares salvaram a vida de um jovem em Alegrete

Compartilhe















Um momento de muita apreensão, agilidade e determinação ocorreu na manhã de ontem(14). Mais uma vez através do sistema de videomonitoramento da Prefeitura Municipal de Alegrete e o auxílio da população, uma vida foi salva. Durante a manhã, por volta das 7h24min, um jovem de 22 anos caminhava na Avenida Ibicuí e tentou se jogar na frente de um ônibus. Como o motorista conseguiu evitar o pior, ele seguiu rapidamente em direção à Ponte Borges de Medeiros, quando foi novamente impedido de concluir algo contra si, por populares que passavam no local.

A coordenadora da rede de saúde, Saúde Mental de Alegrete, Nádia Mileto entrou em contato com o PAT para agradecer às pessoas que tiveram o olhar de empatia e agilidade. “Nossa gratidão à população de Alegrete que já entende quando o outro precisa de ajuda”- pontua a coordenadora que participou do atendimento.

Mas, além dos populares que realizaram uma ação importante, o sistema de videomonitoramento da Prefeitura Municipal também foi decisivo. O coordenador da sala de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Uiliam Rodolfo Lopes Almeida estava na sala e percebeu a atitude do jovem, durante o episódio do ônibus. Imediatamente, Uiliam acionou o Samu mental que rapidamente chegou no local e prestou toda assistência. “Eu vi que depois de se jogar contra o ônibus ele seguiu em direção à Ponte, liguei uma vez para a Brigada e como deu ocupado, já acionei o Samu mental, nestes momentos, não podemos perder tempo pois cada segundo é valioso”- destaca o coordenador que também enaltece a ação da Brigada Militar em vários outros resgates, principalmente nas madrugadas.

Uillian que está à frente do SIM(Sistema Integrado de Monitoramento),cita que são 20 pontos de câmeras de alta resolução que realizam o giro de 360°C, 74 câmeras fixas em prédios, direcionadas para rua e mais oito câmeras que fazem parte do Alegrete Mais Segura que é uma parceria da Dfensul com empresas. No total são 102 câmeras que são acompanhadas 24h, um trabalho com bons resultados nos últimos meses, auxiliando na segurança do Município e salvando vidas.

Mais uma vez, ficou comprovada a eficiência do sistema de videomonitoramento que também auxilia em situações relacionadas com trânsito, indivíduos em atitudes suspeitas, crimes e outros.

Nádia Mileto informou que o jovem foi acolhido, passou por atendimento e foi levado até sua residência. Ele ficou sob os cuidados da família que se comprometeu em levá-lo à rede de saúde do Município para que ele possa realizar um tratamento adequado.

