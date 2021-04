Sexta-feira é o último dia da campanha de arrecadação de material escolar promovida pelo Sesc

Compartilhe















O Sesc promove até a próxima sexta-feira (16), a campanha de arrecadação de material escolar.

Em Alegrete, a iniciativa acontece entre os colaboradores e é aberta à participação da comunidade que quiser integrar a rede de solidariedade. As unidades Sesc Andradas e DR. Lauro são os pontos de coleta, respeitando os cuidados de distanciamento social e as orientações dos Decreto Estadual.

O objetivo da campanha é proporcionar condições para que as crianças voltem às aulas, mesmo que de forma on-line, com os materiais necessários para auxiliar em um bom aprendizado e com alegria de receber presentes repletos de carinho.

A ação faz parte do Programa Voluntariado Corporativo e as doações serão entregues a entidades sociais e escolas escolhidas pela Unidade em Alegrete. Entre os itens arrecadados estão caderno, caneta, lápis preto, lápis de cor, apontador, borracha, colas em bastão, giz de cera, massa de modelar, régua, tesoura, pincel e tinta guache.

Durante todo o ano de 2020, mesmo em meio à pandemia, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc esteve como sempre bem próximo à comunidade gaúcha. Seguindo as recomendações das autoridades e mantendo os cuidados com a saúde de todos, os serviços continuaram sendo entregues e fizeram diferença na vida das pessoas.

Júlio Cesar Santos Fonte: Sesc/RS