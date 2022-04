Onda de frio pode trazer geada para o final de semana no Rio Grande do Sul

No Sul, em municípios de maior altitude, espera-se, inclusive, que a temperatura caia abaixo de zero em alguns pontos. Pode gear em locais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e talvez de forma isolada até no Sul do Paraná.

Noites frias devem ser esperadas nas maiores cidades do Sul e do Sudeste do Brasil durante os próximos dias. Em algumas capitais, devem ser esperadas as menores mínimas até agora neste ano.

Para Alegrete, o final de semana será: para o feriado a mínima é de 9ºC com máxima de 22°C, já no sábado(16), mínima de 11°C e máxima de 23°C e, na Páscoa a mínima será de 12°C e máxima de 24°C.

Fonte: Metsul