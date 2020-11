Ônibus passam por vistorias para levar eleitores às secções no interior de Alegrete

Estamos há quatro dias das eleições e além do todo o trabalho da Justiça Eleitoral, um setor que também recebeu atenção especial foi o de transporte.

No dia 10, os ônibus do transporte escolar passaram por vistoria no Parque de Máquinas. Esses veículos vão ser usados para transportar eleitores às secções eleitorais que vão funcionar em Pólos Rurais de Alegrete no dia 15 de novembro.

Um Engenheiro Mecânico de Santa Maria foi o responsável pela vistoria na parte mecânica, elétrica de 11 ônibus

Esses veículos vão passar em pontos pré determinados pela Divisão de Transporte Escolar da Prefeitura levando eleitores do interior de Alegrete às suas respectivas as secções eleitorais que vão funcionar nos Polos Rurais.

Conheça o Itinerário que cada linha fará no dia 15 de novembro.

Vera Soares Pedroso