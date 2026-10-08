Operação contra abigeato apreende quatro armas e prende dois suspeitos em Alegrete

Uma operação integrada entre a 2ª Delegacia de Polícia Especializada na Repressão de Crimes Rurais e de Abigeato (2ª DECRAB), o 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM) e a 1ª DECRAB resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos e na apreensão de quatro armas, na manhã desta quinta-feira (8), em Alegrete.

Coordenada pelo delegado Vinícius Seolin, responsável pela 2ª DECRAB, a ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre suspeitos de envolvimento em furtos de animais no interior do município.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início em meados de setembro de 2026, a partir de informações que indicavam a ocorrência de crimes de abigeato na região rural de Alegrete. Durante o trabalho investigativo, os policiais chegaram à identificação de suspeitos que poderiam estar envolvidos nos crimes.

Com as informações reunidas durante a investigação, a Justiça autorizou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, executados nesta quinta-feira em endereços localizados na cidade de Alegrete.

Durante as buscas, foram localizadas e apreendidas quatro armas. Dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para os procedimentos legais.

De acordo com o delegado Vinícius Seolin, as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias dos crimes investigados e verificar a eventual participação de outras pessoas.

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O delegado também destacou a importância da rapidez na apuração de crimes que atingem propriedades rurais e ressaltou o trabalho da Polícia Civil na repressão ao abigeato na região.

A Polícia Civil reforça ainda a importância da participação da comunidade no fornecimento de informações que possam auxiliar nas investigações.

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