Senac Alegrete oferece desconto de 35% em cursos presenciais

Quem deseja se preparar para as transformações do mercado de trabalho ou ampliar as possibilidades de atuação profissional já pode começar a planejar 2027. Em Alegrete, o Senac oferece uma condição especial para quem antecipar a matrícula nos cursos presenciais participantes da Campanha de Antecipação 2027.

Até 31 de janeiro de 2027, é possível garantir 35% de desconto utilizando o cupom VEM27 no momento da inscrição. A iniciativa busca incentivar o planejamento da formação profissional com antecedência, permitindo que o aluno organize desde já seus próximos passos para o novo ano.

A campanha contempla cursos em diferentes áreas de formação, atendendo tanto quem busca desenvolver conhecimentos específicos quanto quem deseja investir em uma qualificação profissional. Entre as opções oferecidas pelo Senac Alegrete estão Técnico em Enfermagem e cursos de Idiomas para todas as idades.

Com o conceito “O futuro tá aí. Bem na sua frente”, a campanha convida o público a aproveitar o presente para investir na própria formação e se preparar para novas oportunidades ao longo da trajetória profissional.

O desconto é válido para cursos presenciais participantes e não se aplica aos cursos técnicos EAD nem ao ensino superior.

As condições completas da Campanha de Antecipação 2027 e a relação de cursos participantes podem ser consultadas em www.senacrs.com.br/off.

Mais informações podem ser obtidas no Senac Alegrete, localizado na Rua General Vitorino, 399 – Centro, pelo telefone (55) 3421-2000 ou pelo WhatsApp (55) 99963-8385.

Serviço

Campanha de Antecipação 2027 – Senac Alegrete

Período: até 31 de janeiro de 2027

Desconto: 35% OFF

Cupom: VEM27

Válido para: cursos presenciais participantes

Não se aplica a: cursos técnicos EAD e ensino superior

Mais informações: www.senacrs.com.br/off