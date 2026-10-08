Interrupção do trânsito é registrada na Avenida Alexandre Lisboa

A interrupção foi provocada pelo acúmulo de água e pela rede de esgoto da Corsan, após o grande volume de chuva registrado durante a noite. Conforme as informações disponíveis, foram registrados mais de 60 milímetros de precipitação em poucas horas.

Leia mais: Operação contra abigeato apreende quatro armas e prende dois suspeitos em Alegrete

Motoristas que chegam pela Ponte Borges de Medeiros e seguem pela Avenida Alexandre Lisboa devem ficar atentos à sinalização no local. Como alternativa, é possível utilizar a pista do lado esquerdo e acessar a rua localizada em frente ao Clube Sete de Setembro, na região da Plínio Brasil Milano.

A Guarda Municipal esteve no local e realizou a sinalização da área. Cavaletes foram colocados para orientar os motoristas e indicar a alteração no fluxo do trânsito.

A recomendação é que os condutores redobrem a atenção ao passar pela região enquanto a circulação não for normalizada.

A recomendação é para que os condutores redobrem a atenção ao passar pelo trecho, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização instalada no local.