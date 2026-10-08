Exposição Agropecuária de Alegrete segue com programação intensa e ações de inclusão

A 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete segue movimentando o Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles nesta quinta-feira, 8 de outubro, com uma programação diversificada voltada ao setor agropecuário e à comunidade. Promovida pelo Sindicato Rural de Alegrete (SRA), a feira reúne produtores, criadores, profissionais do setor, entidades, estudantes e visitantes em uma agenda marcada por julgamentos de raças, capacitações, troca de conhecimentos e oportunidades de negócios.

Ao longo do dia, a programação contempla importantes atividades ligadas à produção agropecuária, com destaque para os julgamentos das raças bovinas Angus, Brangus e Ultrablack, tanto nas categorias Rústicos quanto Galpão. Também ocorre a entrada de animais das raças Braford, Charolês, Hereford e Normando, além da admissão zootécnica de ovinos realizada pela Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (ARCO).

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A quinta-feira também será marcada pela realização do II Seminário de Vigilância em Saúde Única (FEIND), promovido pela Secretaria Municipal da Saúde. A atividade reúne informações e discussões relacionadas à integração entre saúde humana, animal e ambiental.

Na área de formação e qualificação, está sendo realizado o Curso de Atualização de Jurados de Ovinos das Raças Merino Australiano e Ideal, promovido pela ARCO, ABCMA e ABCI. A atividade ocorre no Casarão e tem entrada exclusiva para jurados.

A programação ainda inclui a atividade “Mapa do Tesouro”, organizada pela Comissão Jovem do Sindicato Rural de Alegrete, proporcionando uma proposta diferenciada de interação com o público durante a feira.

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No período da noite, o setor produtivo volta a ser destaque com a palestra “O valor da informação na formação do preço do boi gordo”, ministrada por Vitor Zborovski Gindri. A atividade, promovida pelo Núcleo Jovem Hereford e Braford, será realizada no Casarão e abordará a importância da informação para a tomada de decisões e a formação de preços na pecuária.

Também às 19h, a Fundação Maronna promove o Coquetel Parceiros da Produção, reunindo representantes e parceiros ligados ao desenvolvimento do setor agropecuário.

Inclusão ganha espaço na programação

Além das atividades tradicionalmente voltadas ao agronegócio, uma das novidades desta edição da Exposição Agropecuária de Alegrete é a Sala Inclusiva, instalada no Casarão.

O espaço foi planejado especialmente para o acolhimento de crianças e adolescentes atípicos, oferecendo um ambiente de conforto e apoio às famílias durante a visita à feira. A iniciativa busca ampliar a acessibilidade do evento e garantir que diferentes públicos possam participar da programação com mais tranquilidade e segurança.

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A Sala Inclusiva estará disponível de sexta-feira a domingo, das 15h às 18h, reforçando o compromisso da organização com a inclusão e com a construção de um ambiente cada vez mais acolhedor para toda a comunidade.

Programação desta quinta-feira

08h às 18h — Entrada de bovinos das raças Braford, Charolês, Hereford e Normando.

08h às 11h — Horário limite para entrada de ovinos tipo lã e carne.

08h às 12h — II Seminário de Vigilância em Saúde Única (FEIND), promovido pela Secretaria Municipal da Saúde.

08h às 17h — Atividade “Mapa do Tesouro”, da Comissão Jovem do Sindicato Rural de Alegrete.

08h às 17h — Curso de Atualização de Jurados de Ovinos das Raças Merino Australiano e Ideal, promovido por ARCO, ABCMA e ABCI, no Casarão.

08h às 16h — Julgamento das raças bovinas Angus, Brangus e Ultrablack, nas categorias Rústicos e Galpão.

14h — Admissão Zootécnica de Ovinos, realizada pela ARCO.

19h — Palestra “O valor da informação na formação do preço do boi gordo”, com Vitor Zborovski Gindri, no Casarão.

19h — Coquetel Parceiros da Produção, promovido pela Fundação Maronna.

Com uma programação que combina tradição, conhecimento, negócios, capacitação e responsabilidade social, a 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete mantém o Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles como ponto de encontro do setor produtivo e da comunidade.

Além de valorizar a produção agropecuária e a força do campo, a feira amplia seu olhar para a participação de diferentes públicos, com iniciativas voltadas à acessibilidade e à inclusão, fortalecendo a proposta de oferecer um evento cada vez mais acolhedor e representativo para toda a comunidade.

Fotos: Marco Santierri