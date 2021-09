Operação, de fiscalização em sucatas, reúne Polícia Civil e Prefeitura em Alegrete

Share on Email

Na última sexta-feira, 17, foi realizada uma operação conjunta envolvendo as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com o apoio da Polícia Civil, foi realizada vistorias em empreendimentos de compra e venda de sucatas, a fim de verificar questões documentais de operação das atividades, bem como, do tipo de material que está sendo comprado, suas condições de armazenamento e a destinação final.

Ao todo foram vistoriados quatro empreendimentos, sendo emitidas notificações com prazo para que sejam realizadas adequações, e solicitado que as que empresas que não possuem licenças, providenciem as devidas regularizações junto aos órgãos municipais, estando passíveis a autuação caso não cumpram os prazos estabelecidos.