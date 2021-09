Réu que tentou matar detento a facadas foi condenado pelo Tribunal do Júri

Pelo Ministério Público atuou o Promotor de Justiça Rodrigo Wolf Piton, pela defesa a Defensora Pública Silvana Lectzow dos Santos, sendo a sessão presidida pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba

No dia 21 de setembro o Ministério Público imputou contra o réu Marlon dos Santos a prática no dia 21 de janeiro de 2017, por volta das 14h, na Avenida Eurípedes Brasil Milano, no Bairro Cidade Alta, a tentativa de homicídio da vítima Jesus da Silva, no Presídio Estadual de Alegrete.

Constou na acusação que no pátio do Presídio Estadual de Alegrete o réu Marlon, durante o banho de sol, com um estoque desferiu diversos golpes de contra a vítima, sendo que o crime não se consumou uma vez que a vítima não restou atingida em região corporal imediatamente vital e recebeu pronto e eficaz atendimento médico.

A acusação afirmou que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o réu desferiu os golpes na vítima que estava desarmada de inopino.

Na sessão de julgamento realizada o réu foi condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado e foi reconhecida a incidência da agravante da reincidência sendo que o réu foi condenado a cumprir uma pena de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

O réu foi condenado pela prática do crime hediondo a cumprir pena em regime fechado não sendo reconhecido o direito de recorrer em liberdade.