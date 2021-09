De norte a sul, é possível encontrar lugares incríveis para se visitar. De proporções continentais, o nosso país possui uma diversidade de culturas e climas.

São 5.570 cidades no Brasil, sendo que 17 delas possuem mais de 1 milhão de habitantes. É um número considerável de cidades e podemos perceber que algumas se destacam por determinadas características. No que se refere à segurança, nos dias de hoje, chega a ser utópico pensar em um lugar onde o índice de criminalidade é baixo e se pode viver em paz. Contudo, a boa notícia é que isso não é exclusividade do mundo da fantasia.

Nações, como Islândia, Nova Zelândia e Portugal fazem parte, de acordo com o Global Peace Index (GPI), da tríade dos países mais seguros do mundo. O Brasil, por sua vez, não aparece nas primeiras posições. No entanto, recentemente, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) fez um levantamento das cidades brasileiras com melhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). O IDH não se baseia apenas no indicador de segurança, mas, também, nos parâmetros de saúde, de educação e de renda para avaliar o desenvolvimento de um país.

O IDH é uma referência numérica que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo do zero, menor é o índice de desenvolvimento humano do local. Por outro lado, quanto mais próximo do 1, melhores são os indicadores de segurança, de saúde e de renda. O levantamento do Ipea revelou que o top 5 das cidades com maior IDH no Brasil são: em 5° lugar, Santa Bárbara d’Oeste (SP), com pontuação de 0,850; em 4° lugar, Lages (SC), com pontuação de 0,880; em 3° lugar, Birigui (SP), com pontuação de 0,890; em 2° lugar, Franca (SP), com pontuação de 0,910; em 1° lugar, Barbacena (MG), com pontuação de 0,990.

Barbacena ou como é conhecida a “Cidade das Rosas”, a 1ª colocada no ranking de cidades de maior IDH do Brasil, está localizada mais ao sul de Minas Gerais e possui uma população com cerca de 136.000 mil habitantes. Caracterizada por ser uma grande produtora de frutas e de flores, a cidade mineira se destaca como centro de ensino, com expressiva influência regional, tendo também um comércio diversificado. Na sequência, apresentamos a lista completa do Ipea com as cidades de melhores IDHs do Brasil e as respectivas pontuações que tiveram.

20° – Jundiaí (SP): 0,610

19°- Passos (MG): 0,720

18° – Limeira (SP): 0,770

17° – Americana (SP): 0,770

16°- Bragança Paulista (SP): 0,770

15° – Santos (SP): 0,780

14° – Araxá (MG): 0,790

13° – Araraquara (SP): 0,790

12° – São Caetano (SP): 0,790

11° – Tubarão (SC): 0,810

10° – Varginha (MG): 0,830

9° – Mogi das Cruzes (SP): 0,830

8° – Itatiba (SP): 0,830

7° – Catanduva (SP): 0,840

6° – Sertãozinho (SP): 0,850

5° – Santa Bárbara d’Oeste (SP): 0,850

4° – Lages (SC): 0,880

3° – Birigui (SP): 0,890

2° – Franca (SP): 0,910

1° – Barbacena (MG): 0,990