Operação Merino Fase 2 prende preventivamente ex-candidato a vereador

A Polícia Civil, nesta segunda-feira (21), através da 2ª Delegacia de Polícia de Uruguaiana, prendeu preventivamente ex-candidato a vereador em continuação a 2ª fase da Operação Merino.

No último dia 18, foi deflagrada a 2ª fase da Operação Merino, que objetiva o combate ao abate clandestino de animais. Conforme apurado, os indivíduos abatiam ovinos e bovinos de forma ilegal, sem observâncias das normas sanitárias e posteriormente revendiam, inclusive mediante anúncio em redes sociais.

Após a prisão em flagrante de dois indivíduos na última sexta-feira (18), a autoridade policial representou pela prisão preventiva do proprietário do estabelecimento comercial. A prisão foi deferida e cumprida na manhã de hoje (21). Após as diligências de praxe, o preso será encaminhado para a Penitenciária Modulada.

Fonte: DPCA Uruguaiana – Rádio Charrua