Operação Varredura desmantela atividades criminosas em Uruguaiana

Na manhã desta sexta-feira (15/03), a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Uruguaiana, integrada por efetivo de todas as Delegacias de Polícia Civil, da Cidade, somados com efetivo Policial do 1º BPAF, do 6º BP Choque e da Polícia Penal, cumpriram mandados de busca, apreensão e prisão, na Cidade.

Coordenada pelo Delegado Wellington Pinheiro, a Operação Varredura teve por finalidade a prevenção e repressão a crimes patrimoniais (furto, roubo e receptação), bem como crimes dolosos contra a vida.

No total foram cumpridos 6 (seis) Mandados de Busca e Apreensão, e dois de Prisão Preventiva, estes, cumpridos na Penitenciária Modulada de Uruguaiana, já que os alvos encontram-se presos por outros crimes.

Em um dos locais onde se deu o cumprimento dos Mandados, foram utilizados cães farejadores (K-9), do 6º BPChoque, onde se encontrou material para preparação e distribuição de drogas, e nos demais, diversos objetos provenientes das ações criminosas pertencentes às vítimas dos crimes em apresso.

Tal ação é mais um importante passo para a demonstração de força e integração entre os órgãos de segurança da Cidade, em prol da comunidade civil, no combate a criminalidade.