Outono será marcado com manhãs e noites frias e tardes quentes em Alegrete

Depois de um verão marcado pela falta de chuva e pelas intensas ondas de calor, o outono iniciou nesta madrugada de sexta-feira (20), às 0h50min.

A previsão é de uma leve melhora para o quadro de estiagem em todo Rio Grande do Sul. A estação é conhecida como o período de transição entre o calor e o frio já deu suas caras.

Um típico friozinho já marcou as primeiras horas da estação em Alegrete. De acordo com a Somar Meteorologia, o outono começa sem a formação dos fenômenos El Niño e La Niña, porém com um leve aquecimento no Pacífico Leste – o que pode influenciar no regime de chuva e vento. De acordo com os meteorologistas da Somar, a ausência dos fenômenos deve fazer com que a estação fique mais próxima da média prevista de modo geral.

Além disso, o período contará com duas características fortes do outono: o aumento da frequência de nevoeiros e a grande amplitude térmica, com manhãs e noites frias e tardes quentes.

A chuva deve ficar acima da média em todo o Estado, com maiores acumulados previstos a partir de maio. Já as temperaturas ficarão dentro da média em grande parte do RS, com exceção da região Oeste, que deve apresentar máximas acima do normal. Durante as primeiras semanas de outono, Alegrete ainda deve registrar temperaturas elevadas. A mínima oscila entre 15 e 20º C. Já as máximas atinge 35º C. Existe previsão de chuva para o dia 31, 2 mm. A primeira onda de frio chegará somente na segunda quinzena de abril. Os períodos de baixa temperatura ficarão mais frequentes em maio e em junho, devido à aproximação da temporada inverno. Em Alegrete, as mínimas devem ficar abaixo dos 12°C durante todo o mês de junho. Júlio Cesar Santos Foto: Suzi Gonçalves