Padelistas de Alegrete vencem seletiva e carimbam passaporte para o Pan-Americano

O Smash Padel Camaquã sediou a Seletiva de Menores da Seleção Brasileira para o IX Pan-Americano de Menores 2021, que acontece no México.

Nos dias 23 e 24 de outubro, o Smash Padel Camaquã foi palco da Seletiva de Menores da Seleção Brasileira para o Pan-Americano que acontecerá em fevereiro, no México.

Os jogos obedeceram horários marcados antecipadamente e os atletas só puderam acessar o clube 5 minutos antes do seu jogo e a saída não levou mais que 10 minutos após a partida.

Os jogos foram transmitidos através do canal do Smash Padel no YouTube.