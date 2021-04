Pai de Henry diz que está no ‘fundo do poço’ e pede que justiça de Deus seja feita

O engenheiro Leniel Borel de Almeida, pai do menino Henry Borel, disse nesta terça-feira (13) que está no “fundo do poço”, sofrendo muito com as informações sobre a morte do filho:

“As últimas notícias acabaram comigo, cada dia chego mais ao fundo do poço, já não sei se aguento mais. Deus, que a sua justiça seja feita!”, disse em uma rede social.

Leniel disse ainda que sempre lembrará do sorriso e alegria contagiante do menino, e que ele era a “personificação do amor”.

“Filhinho, sempre lembraremos de você sorrindo, da sua alegria contagiante e sua personificação de amor. Você sempre será a razão da minha felicidade, meu melhor amigo.”

O engenheiro pediu ainda o fim da violência contra as crianças.

“Por favor, receba meu anjo em teus braços. Ajude-nos a acabar com a violência contra crianças. Em breve estaremos juntos com o Senhor, em um lugar que nunca mais haverá morte, nem dor e sofrimento e toda lagrima será enxugada.”

Henry foi levado por Monique, sua mãe, e pelo vereador Dr. Jairinho (afastado do Solidariedade), seu padrasto, a um hospital do Rio de Janeiro na madrugada de 8 de março. Segundo o laudo médico, o menino chegou ao local já sem vida. Inicialmente, Monique e Jairinho falaram em acidente doméstico, o que foi descartado pela investigação.

Novo depoimento da babá

Babá de Henry diz que se sentiu intimidada e mentiu por medo

No novo depoimento que prestou à polícia, a babá Thayná Oliveira Ferreira disse que assim que soube das lesões de morte de Henry, “logo associou às agressões” que o vereador Dr. Jairinho cometia contra o menino. Ela admitiu ter mentido na primeira vez que foi ouvida pela polícia por medo do que Jairinho tinha feito contra uma criança e do que poderia acontecer com ela.

Ela diz que se sentiu “intimidada” durante uma conversa com Monique Medeiros, que pediu, de forma “impositiva”, que ela dissesse à polícia que nunca tinha visto ou ouvido nenhuma agressão à criança e omitisse as brigas que presenciou envolvendo o casal.

Segundo ela, a mãe do menino também pediu para que ela apagasse todas as mensagens que trocaram pelo celular sobre as agressões.

Thayná contou à polícia que o encontro aconteceu alguns dias após a morte do menino, no escritório do advogado do casal, e que foi marcado por Thalita, irmã do vereador Dr. Jairinho.

Babá disse que a mãe de Henry pediu que ela mentisse em depoimento — Foto: Reprodução / TV Globo