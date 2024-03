Pais de alunos da escola Barros Cassal e EMEB Alfredo Leães protestam contra o atraso para o início das aulas

Muitos alunos se integraram à mobilização. Só entre essas duas escolas rurais são 194 alunos, segundo informações de representantes dos pais.

Eles querem transporte e destacam que este atraso só prejudica os estudantes da área rural, visto que aqui na cidade as aulas recomeçaram no último dia 19 de fevereiro. “Nós merecemos o mesmo tratamento e atenção, nossos filhos precisam estudar”, salientou a mãe e tia de aluno, Nilvia Iocei Azevedo, que integra a direção estadual do MST na Fronteira Oeste. Além do início das aulas, a comunidade tem outras reivindicações na pauta.

Em informação apurada pela PAT, o secretário de educação, Rui Medeiros, falou às direções das escolas no último dia 27 que a empresa Nogueira não apresentou a documentação necessária para fazer a vistoria dos veículos e as aulas não puderam recomeçar no último dia 28, como estava previsto. Informou, ainda, que foi protocolado um documento pela empresa que se comprometeu a colocar o transporte escolar em atividade para o próximo dia 4, quando recomeçarão as aulas nas escolas rurais de Alegrete.

O Secretário também falou aos gestores que o setor pedagógico da Secretaria já está providenciando a recuperação das aulas aos alunos dos polos do Município.

Por sua vez, o empresário João Nogueira atesta que a vistoria dos veículos já está concluída desde a última quarta-feira (28) e o que está atrasando a retomada das atividades de transporte escolar agora é a demora da empresa que faz exames médicos nos servidores. Ele confirmou que na próxima segunda-feira, os 27 ônibus estarão na estrada levando os alunos aos Polos Rurais de Alegrete. Durante a manhã, um grupo foi para a rodovia RSC 377. Eles permaneceram no acostamento durante um período, sem bloquear o tráfego.