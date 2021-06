Palio, estacionado, pega fogo na Rua Dos Andradas

Compartilhe















Na tarde desta terça-feira(1°), o incêndio em um carro mobilizou os Bombeiros na Rua dos Andradas, centro, Alegrete.

Conforme os Bombeiros, o proprietário não estava no local. A guarnição foi acionada por populares que perceberam a fumaça e, na sequência, as chamas. Sargento Ramos destacou que a dianteira do carro ficou destruída. “Quando chegamos o motorista não estava, foi necessário arrombar a janela para evitar que o fogo destruísse o interior do Palio”- explicou.

Ainda segundo o Bombeiro, o airbag acionou. O proprietário chegou depois que os militares já tinham realizado a extinção do sinistro. Ele disse que fez um recall dos airbags, mas não sabe se isso poderia ter alguma motivação para o incêndio.

A guarnição dos Bombeiros estava composta pelos sagentos Ramos, Lagemann e o soldado Lucas. A Brigada Militar também esteve no endereço.

Foto: Juliana Medeiros