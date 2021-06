Delegado em Uruguaiana passa a responder pelo plantão da DP em Alegrete

Compartilhe















A Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Alegrete vai ficar sem delegado presencial.

Na última segunda-feira (31), 0 delegado Mauricio Arruda Coronel deixou de responder pelas ocorrências do plantão. Nesta terça-feira (1º), o delegado Regional Valeriano Garcia Neto da 4ª Delegacia de Polícia do Interior, apresentou um novo delegado que vai responder de segunda a sexta 24 hs, em forma de plantão direto da cidade de Uruguaiana.

Natural de Campo Bom, o delegado Vinicius Nahan, titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Uruguaiana, é quem vai responder pela Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento em Alegrete. O policial está em Alegrete nesta terça-feira, onde cumpre uns compromissos.

Em entrevista, se disse pronto para encarar mais um desafio. Quer estabelecer um diálogo com a rede de proteção dos grupos vulneráveis, pretende seguir o bom trabalho realizado pelo plantão policial no município. Há 9 meses na Fronteira Oeste o delegado inclusive já foi plantonista em Alegrete.

O atendimento para comunidade continua 24 horas, sem prejuízo algum, porém haverá um sistema de revezamento, escalas de sobreaviso entre 7 delegados da região aos finais de semana.

“O atendimento continua como sempre foi. Aos finais de semana já ocorria dessa forma”, explicou o delegado responsável pela 4ª Delegacia de Polícia do Interior Valeriano Garcia Neto. O delegado Maurício Arruda continua respondendo pela 1ª DP, e conforme o chefe regional, vai focar exclusivamente ao trabalho na 1ª DP, onde vem desempenhado um excelente trabalho, destacou Valeriano.

Indagado quanto a troca, o delegado Valeriano se limitou a dizer que é gestão e em setembro existe previsão de chegar outro delegado em Alegrete.

A reportagem foi até o plantão da delegacia para conferir o que muda sem a presença de um delegado. Embora as ocorrências sejam remetidas de forma eletrônica, a presença de um delegado se faz necessária para mediar um conflito que possa ocorrer dentro da delegacia. No caso de um flagrante, a presença de um delegado dá celeridade ao caso. Os plantonistas que estavam em serviço avaliaram que o delegado Maurício Arruda, fazia um bom trabalho entre DP e DPPA, e agora ficarão mais expostos sem um delegado atuando pelo plantão na cidade.

Aos finais de semana os escrivães da DP assumem as confecções de ocorrências da cidade de Manoel Viana. Cada situação a partir desta terça-feira (1º), terá de ser consultada com o delegado Vinicius Nahan em Uruguaiana.

Para o delegado Valeriano, o trabalho já vinha sendo realizado dessa forma e agora oficialmente o plantão da delegacia deixa de ter uma autoridade policial presente no Órgão Policial.

A promotora criminal Daniela Fistarol, recebeu um documento do delegado Maurício Coronel informando sobre o o comunicado de que não responderia mais pela DPPA.

“O funcionamento do plantão tem de ser afinado. É primordial no nosso trabalho. Fora que o fato de ter plantonista pela DP não garante que qualquer flagrante chegue ao judiciário e ao Ministério Público imediatamente”, comentou a representante do MP, que não é favorável a este tipo de mudança.

O Juiz de Direito da Comarca de Alegrete, disse que desde que chegou no município tem buscado a cooperação com todos para realizar um trabalho eficiente diante duma demanda imensa de trabalho.

“Para se alcançar eficiência demonstramos de forma motivada e fundamentada como atuamos nos processos a fim de dar uma maior segurança jurídica para todos e, inclusive, para poder ser fiscalizada a coerência do trabalho realizado. Portanto, havendo titulares e não substitutos, quer no Poder Judiciário, quer no Ministério Público, quer na Defensoria Pública, quer nas Delegacias de Polícia, é possível todos trabalharmos com mais eficiência”, destacou o juiz Rafael Echevarria Borba.

O delegado regional Valeriano Garcia Neto, há 3 anos em Alegrete reafirma o compromisso com a segurança. “A comunidade não será prejudicada de forma alguma. Inclusive eu estarei permanentemente na cidade em caso de necessidade”, frisou. Na coletiva a imprensa, o delegado anunciou a obra da nova delegacia. Orçada em R$ 256 mil com verba oriunda do Estado, o projeto deverá ser assinado nos próximos dias. “É uma luta antiga que agora vamos realizar esse sonho. Já estamos em busca de parceiros para o mobiliário da nova DP”, enfatizou.

Pelo projeto apresentado, a nova delegacia será repaginada integralmente num ousado projeto arquitetônico com salas especializadas e individualizadas, para melhor atender a comunidade de Alegrete.

Júlio Cesar Santos