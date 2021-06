UTI Neonatal de Alegrete completa 12 anos de um trabalho especial de salvar bebês prematuros

O trabalho tornou a nossa Região Fronteira – Oeste como referência no Estado do RS, porque baixou significativamente a mortalidade infantil, desde que começou esse trabalho há 12 anos, informou a chefe da Neo, Drª Marilene Campagnollo.

Vanessa Moraes, coordenadora do grupo voluntário Mães da Neo Alegrete diz que, logo após o nascimento, filhos de mães de Alegrete e outras cidades do RS recebem, além de cuidados, muito amor e carinho junto às suas famílias.

As mães que tiveram na Neo a primeira casa de seus filhos, alguns pesando 500 gramas só expressam gratidão pela existência de cada pessoa que atua no local e, de acordo com Vanessa, não é equipe, mas a família Neonatal de Alegrete.