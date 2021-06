Compartilhe















As últimas homenagens a Marco Antônio Carneiro da Fontoura, estão acontecendo a cargo da Funerária Santa Clara. O falecimento foi na cidade de Santana do Livramento e o corpo está sendo transladado para Dom Pedrito. O sepultamento será às 9h desta quarta-feira(2), no Cemitério Municipal de Dom Pedrito. Todos os atos fúnebres sãoa cargo da Funerária Santa Clara de Alegrete.