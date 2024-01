Palmeiras e Inter vencem a primeira e Grêmio fica no empate na terceira rodada do Efipan

O primeiro jogo da rodada foi entre Talleres e Alianza Lima, um confronto muito disputado que teve como vencedora a equipe peruana, pelo placar de 2 a 0. Logo após, Peñarol e Argentino Jrs fecharam a rodada no campo do 6ºRCB. Com um jogo intenso, a equipe argentina garantiu os três pontos, vencendo por 2 a 0 os uruguaios.

O terceiro jogo foi entre Palmeiras e Olímpia; ambas as equipes necessitavam dos três pontos para voltar a subir na tabela de classificação. Melhor para o Alviverde, que venceu pelo placar de 2 a 1 e entrou na zona do G-8. O antepenúltimo jogo da noite foi disputado entre Defensor e Universitário. Melhor para os uruguaios, que venceram por 2 a 1 e estão entre os primeiros colocados do Efipan.

O anfitrião Flamengo de Alegrete enfrentou a boa equipe do Internacional e sofreu um revés de 3 a 0, complicando assim a possibilidade de classificação para o mata-mata. Por outro lado, a equipe colorada venceu pela primeira vez no campeonato e sonha com o passaporte para a fase quente da competição Pan-Americana. Fechando a noite, Independente Del Valle e Grêmio ficaram no 0 a 0. Confira abaixo a classificação atualizada do Efipan.

Fotos: Renan Irizaga/ Transmissão Rádio Tchê Alegrete