Pandemia em queda livre, mas não é cedo pra lotar parques e praças?

O mês de agosto começou com uma excelente notícia. De acordo com o Boletim Epidemiológico, de domingo(1°). Por mais de 24h, nenhum paciente esteve na UTI Covid, não houve óbitos e apenas um paciente positivo, além de ter o registro de um paciente no Hospital de Campanha. No total, são apenas 32 pessoas com o vírus ativo. Uma cenário esperado por muitos, pois os dados apontam uma grande vitória depois de muitas perdas e dores em razão do novo coronavírus. Uma batalha incansável, que todos os profissionais da área da saúde, entre os demais trabalhadores que nunca pararam durante a pandemia, travaram para salvarem vidas e também, manter o funcionamento em muitos setores do comércio. Somente assim, foi possível chegar a este estágio, que é comemorado por muitos, mas ainda precisa ter cautela.

Parque Rui Ramos – Alegrete

Com a nova variante Delta já identificada em alguns Municípios, inclusive em Santana do Livramento, ainda é necessário cautela em relação a aglomerações. A vacinação é uma grande aliada, mas também, é sabido por todos que, mesmo vacinadas, as pessoas podem se infectar. A maioria ainda não está com a segunda dose, embora, boa parte da população de Alegrete já tenha recebido a 1ª dose. A vacinação parou, por falta de doses, em 32 anos ou mais. Conforme a Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, a vacinação deve retomar até a próxima terça-feira.

Diante dos números positivos, fica a preocupação devido aos registros realizados na tarde de domingo, principalmente, no Parque Rui Ramos, não apenas pelo grande volume de pessoas, no local, mas pelo fato de que a maioria, não fazia uso da máscara, além de que em alguns espaços, havia aglomerações.

Fica o o questionamento: ainda é possível comemorar os números da Santa Casa, mas, volumosos em praças, parques e pracinhas?

O que se sabe e ainda é debatido por todos os profissionais da área da saúde é que, ainda, não é o momento de voltar ao normal, até pelo fato de que o “novo” normal, vai precisar por algum período alguns cuidados para que não haja mais um novo “março”. Se for sair, não esqueça da máscara, evite aglomerações e ainda tenha o hábito do álcool em gel.

Até o momento, são 11.879 casos confirmados, com 11.557 recuperados, 32 ativos (31 estão ativos em isolamento domiciliar e 01 hospitalizado positivo de Alegrete), além de 290 óbitos.

Foram realizados 37.526 testes, sendo 25.636 negativos, 11.879 positivos e 11 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 97 pessoas.