Pão de Açúcar – uma nova opção em padaria e confeitaria na Zona Leste

A cada dia é possível acompanhar e divulgar os novos empreendimentos.



Nesta quarta-feira (9) foi a vez de registrar a inauguração da Padaria e Confeitaria Pão de Açúcar da empresária Judiele Rodrigues de Lima, carinhosamente chamada de Déia.



A Padaria inaugura com a proposta de oferecer produtos de qualidade para o dia-a-dia, principalmente para uma das refeições mais importantes, “o café da manhã” e aquele “lanche” no meio da tarde com variedade em pães, bolachas, biscoitos, cucas, além de oferecer na confeitaria, tortas doces, salgados e uma infinidade de delícias para sua festa.



Tudo foi pensado e planejado com muito cuidado e dedicação. O espaço é amplo e moderno, acolhedor e com aquele aroma de pães e guloseimas difícil de resistir.



A mudança:



Administrar o próprio negócio não é fácil, mas com muita força de vontade e experiência adquirida junto à família, uma vez que a irmã possui uma empresa do mesmo segmento na cidade de Nova Prata. Déia após trabalhar no interior do município, decidiu que era hora da mudança. Voltou a residir na cidade e no bairro que possui moradia.



Alí, percebeu a necessidade de uma empresa que oferecesse produtos de qualidade, nos horários de maior fluxo e que, ao mesmo tempo, fosse de fácil acesso.



Com o conhecimento adquirido e o apoio do esposo Eberson, Déia decidiu investir no segmento de panificação e confeitaria.



Assim, surgiu Padaria e Confeitaria Pão de Açúcar.



Endereço:



Rua Joaquim Rodrigues Paim, 243 – Bairro Nossa Senhora Conceição Aparecida.

Aberto diariamente das 7h 20 ao meio-dia e das 14h20 às 20h.

Telefone: 9 9608 8369

Padaria e Confeitaria Pão de Açúcar! Pães quentinhos e fofinhos direto para a sua mesa.

Visite, prove e aprove!

Aline Menezes

Redação PAT