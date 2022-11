Iniciam as obras de abertura, manutenção e revitalização do calçadão

Share on Email

Obra de revitalização do calçadão

A revitalização do calçadão é uma das obras que há tempos é esperada, já que o local é um dos cartões postais da cidade. Um trabalho que dividiu opiniões, por que muitas pessoas não concordavam com está rua no meio do passeio público.

A ordem de serviço foi assinada em maio, mas o trabalho começou quando todo o material já está disponibilizado, de acordo com a Construtora Alegretense, para que as obras ocorram de forma mais dinâmica sem causar muitos transtornos à população e lojistas. A reportagem buscou mais informações com o engenheiro, porém, até o momento, não obteve o retorno.

A área isolada para a obra é maior do que o espaço de abertura da rua ( largura de 3 metros), e de acordo com um dos responsáveis pelos trabalhadores, é porque além da rua central, serão realizadas outras melhorias no local. Neste dia, o trabalho realizado é a retirada das lajotas onde será implementado o piso para circulação de veículos em baixa velocidade.

imagens das obras de abertura e revitalização do calçadão

A obra vem para valorizar ainda mais essa área da cidade, incentivar empreendedores, vendas e promover mais segurança a quem mora em prédios do calçadão, argumenta a Prefeitura.

Com o valor orçado em 150 mil reais, a revitalização vai transformar esse espaço, que é um cartão postal da cidade, o deixando mais moderno e acolhedor. A novidade fica por conta da liberação do trânsito de veículos dentro do conceito “traffic calming”